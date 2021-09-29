"Такую работу принимать не будем": Комтранс отреагировал на ошибку в названии остановки "Гостиный двор"

Петербуржцы обратили внимание на ошибку в названии "умной остановки", установленной возле Гостиного двора: подрядчик, занимающийся монтированием оборудования, счёл, что наименование торгового дома пишется с двумя буквами "н".

Плюс ко всему, название неверно отображено в переводе; горожане полагают, что иностранным гостям придётся задуматься, что хотела сказать принимающая сторона подобным написанием.

"Хоть бы в словарь заглянули или на сам Гостиный двор посмотрели. Да и на остановочном павильоне написано правильно, а вот с недавно установленным информационным пилоном вот так оплошали… Пишут они, а стыдно нам, ей-богу!" – жалуются петербуржцы в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания" "ВКонтакте".

В ответ на негодование горожан в петербургском комитете по транспорту заявили, что работы по установке транспортных пилонов ведутся в рамках госконтракта, все ошибки чиновники фиксируют. Деньги за установку остановок подрядчик получит только после устранения всех недочётов, пообещали в комтрансе.

"Это техническая ошибка подрядчика, ему предстоит её исправить. Если подрядчик допускает ошибки, мы составляем претензию. Такую работу мы принимать не будем. Пока что это единственный подобный случай", – приводит "Деловой Петербург" комментарий профильного ведомства.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / "ВКонтакте"