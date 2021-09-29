Гранты Президентского фонда культурных инициатив получили 70 проектов из Петербурга

Президентский фонд культурных инициатив решил предоставить гранты 70 проектам из Петербурга, информирует комитет по культуре у себя на странице "ВКонтакте".

Северная столица стала одним из лидеров конкурса среди всех регионов РФ.

Гранты достались таким проектам, как фестиваль живого кино "Кинолес", Книжный маяк, социально-благотворительный проект "Будь с городом!" и другим.

Также при поддержке президентского фонда в Петербурге снимут документальный фильм о князе Александре Невском для глухонемых, пройдёт всероссийский конкурс "Битва хоров!" и фестиваль негосударственных театров, и многое другое.

Петербургским проектам на их задумки будет выделено 217 млн рублей.

Следует отметить, что вице-губернатор Борис Пиотровский является членом координационного совета президентского фонда.