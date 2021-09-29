"Это чёрная метка": "ОВД-Инфо"* считает включение себя в перечень иноагентов актом политического давления

Признанный иностранным агентом проект "ОВД-Инфо"* выступил с заявлением по факту внесения себя в обозначенный перечень.

"Мы воспринимаем случившееся как акт политического давления на ОВД-Инфо. Включение в реестр произошло на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах, которую инициировал, в том числе, ОВД-Инфо, и к которой уже присоединилось 229 институций и более 140 тысяч человек по всей стране", — заметка с данным содержимым была добавлена к размещённой ранее петиции на Change.org.

Попадание в минюстовский "блэк-лист" для "ОВД-Инфо" не стало неожиданностью, поскольку независимый проект изначально существовал на пожертвования.

"Статус иноагента — это не „знак качества", это — черная метка: речь идет не только и не столько о лейблах и маркировках или дополнительной отчетности, вся суть — в самом законодательстве, которое позволяет сначала накинуть лассо на любую неугодную инициативу, а затем произвольно его затягивать: с 2012 года, когда появилась первая версия иноагентских законов, обязанности попавших в этот реестр организаций постоянно расширяются, а возможности — сужаются", — делятся наблюдениями журналисты издания.

Невзирая на решение Министерства юстиции, "ОВД-Инфо" обещает продолжить свою работу и собирается оспорить в суде внесение в список иноагентов.

Напомним, о включении проекта в реестр иноагентов стало известно ранее 29 сентября. Кроме него, в список внесли ещё 22 человека и издание "Медиазона"**.

*"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

**"Медиазона" внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов