Бельский принял ЗакС

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Новый парламент Петербурга начал работу. Председателем ожидаемо стал бывший вице-губернатор Александр Бельский. Уже с первого заседания он принялся разрушать особо надоевшие пережитки прошлого созыва.

С самого утра среды, 29 сентября, у Мариинского дворца пикетировала женщина с красным флагом подмышкой и революционным плакатом в руках. Спешившие на первое заседание ЗакСа депутаты и члены городского правительства внимания на нее не обращали. Пикетчица не уставала доносить свою позицию до всех, кто к ней приближался, включая сотрудников полиции.

– Народ голодает в буквальном смысле. Пенсия 15 тысяч рублей. Минус 10 тысяч за квартиру. 5 тысяч на 30 дней — это концлагерь. КПРФ — это тоже не коммунистическая партия, это партия сытых и богатых людей, которые укрепляют собой этот режим, – объясняла акционистка.

Губернатор Александр Беглов традиционно зашел в Мариинский дворец с другого входа и пикет, скорее всего, не заметил. Глава города пробыл на первом заседании обновленного ЗакСа недолго. Он сказал несколько приветственных слов депутатам и вскоре удалился. Судя по речи Беглова, он считает, что народ во время парламентских выборов продемонстрировал свое доверие Владимиру Путину.

– Мы с вами видим, что по итогам прошедшей кампании избиратели Петербурга и всей страны уверенно поддержали нашего президента Владимира Владимировича Путина, его курс на укрепление суверенитета России и повышения эффективности всех государственных институтов, – заявил Беглов.

В Большом зале, где проходят заседания, "Единая Россия" снова заняла места по центру. Их фракция насчитывает 29 человек, на семь меньше чем в шестом созыве. К единороссам примкнула избравшаяся самовыдвиженкой Марина Макарова, дочь экс-спикера ЗакСа и лидера петербургского отделения ЕР Вячеслава Макарова.

Слева остались представители КПРФ. Их теперь семеро. В прошлом созыве было трое. Рядом с коммунистами расположились три депутата от "Новых людей". "Яблоко", по-прежнему представленное двумя парламентариями, переехало на правый фланг, ближе к "Справедливой России", у которой теперь пять мандатов вместо трех. Три представителя ЛДПР остались на прежних местах — справа в первом ряду.

Первое заседание по традиции открыл старейший депутат. Им в седьмом созыве оказался 74-летний Борис Зверев из фракции КПРФ. До избрания в ЗакС он был учредителем издательского дома "Консьержъ" и председателем ТСЖ № 932. Зверев заметно волновался и несколько раз оговорился. Например, прочитал фамилию единоросса Александра Ходоска с ударением на второй слог, а его однопартийца Михаила Барышникова назвал Барышкиным.

ЗакС оперативно утвердил составы счетной и редакционной комиссий. Считать голоса депутатов доверили Андрею Малкову из ЛДПР, лидеру фракции "Новые люди" Дмитрию Павлову и единороссам Александру Ходоску и Юрию Гладунову. Возглавил комиссию другой представитель "Единой России" Константин Чебыкин. Руководить работой редакционной комиссии предстоит бывшему главе города Колпино, единороссу Олегу Милюте. Помогать ему будут еще один экс-муниципал Андрей Алескеров ("Справедливая Россия") и депутаты из прошлого созыва Андрей Горшечников и Михаил Барышников (оба — "Единая Россия").

Решив первоочередные вопросы, принялись выбирать председателя парламента. Лидер фракции "Единая Россия" предложил кандидатуру бывшего вице-губернатора Александра Бельского. Фракция "Яблоко" — экс-омбудсмена Александра Шишлова. Коммунисты — секретаря горкома и бывшего мундепа из Коломяг Вячеслава Бороденчика.

– Основная задача нашего парламента — невзирая на то, кто из нас имеет какие политические взгляды, какие есть позиции по жизни, мы должны с вами вместе вырабатывать те законы, давать тот посыл, который будет идти на благо нашего города и жителей, – сказал с трибуны Бельский.

Бороденчик подчеркнул, что итоги прошедших выборов показали запрос общества на перемены.

– Наш город создавался Петром I, и до разрушения Советского Союза был городом прежде всего оборонной промышленности. В сохранении и восстановлении этого потенциала мы видим нашу основную задачу. Бюджет города на протяжении четверти века не в состоянии решить ни одной значимой проблемы в этой сфере, – заявил коммунист.

"Яблочник" Шишлов говорил о том, что председатель ЗакСа должен быть не начальником, а спикером дискуссий. С этой ролью, по его мнению, будет проще справиться представителю парламентского меньшинства.

– Особенно важно обеспечить открытость парламента, публичность парламентских дискуссий и решений. Для этого необходимы свободный доступ журналистов на пленарные заседания, заседания комиссий и комитетов, доступ граждан — разумеется, с учетом требований безопасности — для наблюдения за пленарными заседаниями. Балконы нашего зала подходят для этого прекрасно. Обеспечение высококачественной видеотрансляции заседаний в интернете и открытого доступа к видеозаписям и стенограммам заседаний. Поименное голосование, – перечислил Шишлов.

За него проголосовали трое. Кандидатуру Бороденчика поддержали шесть депутатов — то есть как минимум один член его фракции выбрал кого-то другого. Бельский получил голоса 40 из 49 присутствовавших парламентариев.

Депутат Зверев уступил место председателя, дальнейшее заседание вел только что избранный спикер.

Бельский внес на обсуждение делегирование в Совет Федерации единоросса Андрея Кутепова.

Вопросов к сенатору, уже представлявшему ЗакС в верхней палате парламента в 2016–2021 годах, было немного, и вскоре его кандидатуру утвердили. Но прежде чем начать голосование, новый председатель парламента сделал показательный жест. Он обратил внимание на прозвучавшее ранее предложение фракции "Яблоко" пустить в зал заседания журналистов и распорядился, чтобы это было сделано.

Отказ в допуске прессы к депутатам — пережиток прошлого созыва. Правило, по которому попасть в зал могут только съемочные группы телеканалов или фотографы, действовало в последние месяцы власти Вячеслава Макарова. Впервые его применили на заседании 23 июня, сославшись на эпидемиологические ограничения. Никаких особенных всплесков заболеваемости или распоряжений городского правительства насчет работы сотрудников СМИ в то время не было, но была подготовка к выборам.

Единый день голосования прошел, а правила остались. В первый день нового созыва прессу в зал заседаний снова не пустили сотрудники аппарата городского парламента. Журналисты пытались отстоять свои права. Им пригрозили лишением аккредитации.

В начале заседания лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский предложил допустить в Большой зал всех корреспондентов, находившихся в Мариинском дворце. Зверев даже объявил голосование по этому вопросу. К нему тут же направилась "завхоз" ЗакСа Алена Кукушкина, что-то сказала на ухо и председательствующий объявил, что пустить журналистов нельзя из-за действующего "постановления по ковиду".

Перед решением Бельского "завхоз" оказалась бессильной. Прессе разрешили пройти внутрь. Позже новый председатель городского парламента пообещал изучить ситуацию с корреспондентом "Эха Петербурга" Сергеем Кагермазовым, которого под разными предлогами перестали пускать в Мариинский дворец после серии критических публикаций о Вячеславе Макарове еще несколько лет назад. В аккредитации ему отказали и 29 сентября.

Брифинг Бельского серьезно отличался от еженедельных общений Макарова с журналистами. Бывшему спикеру можно было задать вопрос только после предварительного согласования с его пресс-службой. Тем, кому согласовать не удалось, слова не давали — обычно под предлогом нехватки времени. Макаров любил отвечать подолгу, уходя в витиеватые рассуждения о Родине, патриотизме, маме, Путине и экологии. Конкретного ответа иногда при этом не звучало. Бельский говорил лаконично, но по существу. Обратиться к нему позволили каждому журналисту, который поднял руку.

Следующее заседание ЗакС проведет уже в ближайшую пятницу, 1 октября. Ожидается, что будут выбраны составы парламентских комитетов и комиссий, а также объявлены имена вице-спикеров.



























текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников