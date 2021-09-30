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Новости 18:51

Навальный о новом уголовном деле: Не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года

фото ЗакС политика Навальный о новом уголовном деле: Не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года

В Instagram Алексея Навального появилась запись, в которой политик прокомментировал возбуждение нового дела в отношении него и его соратников.

"Оказывается, я вот уже семь лет как "дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности", - иронично отметил Навальный.

По его подсчетам, в отношении него возбуждено четыре дела, по двум из них ему грозит до 10 лет лишения свободы по каждому, по третьем - до трех лет, по четвертому - арест до шесть месяцев. То есть 23 года лишения свободы без зачета, максимальный срок по совокупности приговоров - не более 30 лет.

"Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года", - подытожил Навальный.

Парой дней ранее СК возбудил в отношении Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и других соратников политика дела по ст. 282.1 УК РФ (руководство и участие в экстремистском сообществе). По версии следствия, Навальный, будучи учредителем Фонда борьбы с коррупцией*, "создал экстремистское сообщество и руководил им "в целях "осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя" России.

Также в отношении Навального и его сторонников расследуются дела по ч. 2  ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности).

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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