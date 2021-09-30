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Новости 30 сентября, 20:17

Бельский: Давление на Горизбирком я не оказывал, подтвердить слова Памфиловой не могу

фото ЗакС политика Бельский: Давление на Горизбирком я не оказывал, подтвердить слова Памфиловой не могу

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский в интервью "Фонтанке.ру" заявил, что он не оказывал давление на Горизбирком в ходе выборов в ЗакС. Так он прокомментировал заявления главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая заявляла о конфликте интересов при его избрании.

"Если у неё есть какие-то факты, она может их высказать. Но я давление не оказывал. Если у неё есть подтверждения, она ж о них расскажет. Подтвердить её слова я не могу", - заявил Бельский.

О своем выдвижении в депутаты Бельский рассказал, что "Единая Россия" решила включить его в городскую часть своего списка на выборах, а после согласия бывший вице-губернатор поставил в известность губернатора Александра Беглова. Говоря о словах Памфиловой о том, что Беглов может праздновать победу, Бельский отметил, что глава ЦИК "имеет право высказывать своё мнение по любому вопросу".

"Но если у неё есть вопросы и подозрения насчёт нарушений, то компетентные органы разберутся", - заключил спикер.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что ЦИК обратилась в Генпрокуратуру по поводу избрания Бельского спикером ЗакСа. Она заявляла, что Бельский якобы "сам себя избрал" и в его действиях усматривается "явный конфликт интересов". До избрания депутатом Бельский был вице-губернатором Петербурга по внутренней политике.


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