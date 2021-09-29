Памфилова: ЦИК обратился в Генпрокуратуру по "самоизбранию" спикера ЗакСа Петербурга Бельского

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 29 сентября заявила, что избирком обратился в Генпрокуратуру "по поводу вновь избранного сегодня спикера Заксобрания Питера Александра Бельского". Памфилова уверена, что у Бельского точно был конфликт интересов: он "сам себя избрал" депутатом.

- Это единственный регион, в котором мы не будем поздравлять представителя Заксобрания, поскольку человек – и это явный конфликт интересов – сам себя избирал. И не надо проводить аналогию с другими регионами, - заявила председательница Центризбиркома.

Ранее Бельский был вице-губернатором Петербурга по внутренней политике. Глава ЦИК добавила, что глава города Александр Беглов может праздновать победу. Но сама Памфилова считает, что это "Пиррова победа" и рано или поздно она обернется для губернатора плохой стороной.

Также в Генпрокуратуру и Следственный комитет направлены материалы по вероятным нарушениям во время выборов в Петербурга, сообщила Памфилова.