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ФСБ утвердила перечень сведений, за сбор которых граждан могут признать иноагентами

фото ЗакС политика ФСБ утвердила перечень сведений, за сбор которых граждан могут признать иноагентами

Федеральная служба безопасности утвердила список сведений, не относящихся к гостайне, но которые "могут быть использованы против безопасности Российской Федерации" при передаче иностранным гражданам или компаниям, документ опубликован на портале правовой информации.

В опубликованном перечне — 60 пунктов. Среди них сведения:

  • об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки;  
  • о дислокации, вооружении, численности армии, полиции, военных следственных органов СК РФ, прокуратуры и других ведомств;
  • о прохождении гражданами военной, государственной службы в войсках, воинских формированиях и органах, о трудовой деятельности их сотрудников;
  • о местах хранения оружия и боеприпасов, информация о закупках армии для нужд войск, в том числе сведения о единственных поставщиках;
  • о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;
  • о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники.
  • о целевых программах "Роскосмоса", о порядке, сроках и объемах финансирования компании;
  • о создании и внедрении космических технологий ‎в интересах обороны страны и безопасности государства.

Этот перечень был предусмотрен поправками к "закону Димы Яковлева", которые были приняты в конце 2020 года. Эти поправки дополняют понятие физлиц-иноагентов. В том числе в них прописано, что гражданина могут признать иноагентом за "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ". 

 


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