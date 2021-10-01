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Новости 13:18

Заксобрание Петербурга определилось с председателями комиссий

фото ЗакС политика Заксобрание Петербурга определилось с председателями комиссий

Законодательное собрание Петербурга на заседании 1 октября избрало руководителей своих постоянных комиссий. 

За городское хозяйство будет отвечать экс-глава Выборгского района Валерий Гарнец. Комиссию по промышленности, экономике и социальной политике возглавила Ирина Ивановна. Комиссию по социальной политике — бывший глава комитета Смольного по социальной политике Александр Ржаненков. Спикер ЗакСа Александр Бельский назвал его "легендарной личностью". 

Руководить комиссией по экологии и природопользованию будет Александр Ходосок. Комиссией по образованию, культуре и науке — Юрий Авдеев, по вопросам правопорядка и законности — Константин Чебыкин, по устройству государственной власти — Юрий Гладунов

Свои должности со времен шестого созыва сохранили только Авдеев и Гладунов. Все главы комиссий, кроме коммунистки Ивановой, представляют "Единую Россию". 

Также ЗакС избрал вице-спикерами Николая Бондаренко и Марину Шишкину. Главой парламентского комитета по законодательству — Всеволода Беликова, бюджетно-финансового комитета — Михаила Барышникова.

Против предложенных кандидатур высказались представители фракции "Яблоко". Их представитель Александр Шишлов возмутился тем, что 12 руководящих постов распределили между представителями трех из шести фракций. 

– Причём 80% получили представители "Единой России", за которую проголосовали 33%, – отметил депутат.

Против утверждения пакета проголосовали 3 депутата, за — 45.

Сергей Еремеев


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