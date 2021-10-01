В комиссию ЗакСа по городскому хозяйству вошли десять депутатов

Законодательное собрание Петербурга 1 октября утвердило состав постоянной комиссии по городскому хозяйству. Её председателем стал представитель "Единой России", экс-глава Выборгского района города Валерий Гарнец.

Также в состав комиссии вошли единороссы Алексей Далматов, Павел Крупник, Алексей Макаров, Антон Соловьёв и Александр Ходосок, член "Яблока" Борис Вишневский, представитель КПРФ Александр Рассудов, член фракции ЛДПР Андрей Малков и Дмитрий Павлов из "Новых людей".

Напомним, в прошлом созыве комиссией руководил единоросс Сергей Никешин, который не был допущен до недавних выборов.

Сергей Еремеев