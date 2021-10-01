Суд признал незаконным отказ СК возбуждать уголовное дело о фальсификациях на выборах

Московский районный суд 1 октября удовлетворил жалобу депутата муниципального образования "Московская застава" Александра Будберга на отдел Следственного комитета, рассказал ЗАКС.Ру мундеп. Ренее следователь отказался возбуждать уголовное дело о вероятных фальсификациях на избирательном участке № 1280 во время выборов 2019 года.

Тогда участковая комиссия № 1280 до завершения подсчета бюллетеней сбежала из школы, в которой располагалась. По иску Будберга и других кандидаток в депутаты суд позже отменил итоги выборов, и мандаты достались заявителям.

В своей жалобе Будберг отмечал, что отдел СК провел ненадлежащую и неполную проверку материалов. В частности, следователь не проанализировал представленные заключения эксперта, видеозапись и другое, сообщил депутат. Он отметил, что суд установил факт фальсификации на участке, а следователь при этом отказался возбуждать уголовное дело.

Суд с доводами Будберга согласился. В решении суда (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) сказано, что постановление СК об отказе в возбуждении дела признается незаконным и необоснованным. Суд обязал следователя устранить допущенные нарушения.

Проверка по материалам должна возобновиться, но это не означает возбуждение дела, отметил Будберг в разговоре с ЗАКС.Ру. Он надеется, что история все же сдвинется с места на волне новых выборов и нового возмущения организацией голосования в городе.

– Петербургу очень нужен уголовный процесс по выборам, – поделился своим мнением Будберг.

София Саттарова