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Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге свыше миллиона нарушений ПДД за сентябрь

фото ЗакС политика Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге свыше миллиона нарушений ПДД за сентябрь

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений правил дорожного движения в сентябре, сообщили в комитете по информатизации и связи. 

В общей сложности с начала 2021 года к октябрю зафиксировано более 5,3 млн нарушений на дорогах. Для сравнения, за весь прошлый 2020 год комплексы зафиксировали чуть более 4,6 миллионов нарушений ПДД. Практически все нарушения — 98% — из замеченных пришлись на превышение скорости.

Хотя в общей массе нарушений на дорогах стало больше, по конкретным адресам заметили снижение в разы. К примеру, на Вознесенском шоссе в июне было зафиксировано 17 тысяч нарушений ПДД, а в сентябре в три раза меньше – 5,7 тысяч. Такая же ситуация на улице Танкистов в Колпино: там в июне регистрировали 3,4 тысячи нарушений, а в сентябре — более чем в 2,5 раза меньше, 1,3 тысячи. В комитете полагают, что это говорит о том, что комплексы "отлично справляются со своей "профилактической" задачей".

Летом в Петербурге заработали 240 новых комплексов контроля скорости, пока чиновники тестируют комплексы, установленные на 40 аварийно-опасных перекрёстках практически во всех районах города. Комплексы будут фиксировать такие нарушеня правил проезда перекрёстка, как: проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие. В ближайшее время комплексы заработают в постоянном режиме. 

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Петербурге публикуются на сайтах http://spb112.ru/ Городского мониторингового центра и ГИБДД.


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