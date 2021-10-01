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Издание "Журналист-иностранный агент" включено в реестр иноагентов: инициатива принадлежит самому СМИ

фото ЗакС политика Издание "Журналист-иностранный агент" включено в реестр иноагентов: инициатива принадлежит самому СМИ

Министерство юстиции РФ пополнило реестр СМИ-иностранных агентов изданием "Журналист-иностранный агент"*, основанное псковской журналисткой Людмилой Савицкой**, которая сама включена в соответствующий перечень, информирует ТАСС.

При этом в Минюсте указывают, что Савицкая сама зарегистрировала издание с маркировкой "иноагента", как того требует действующее законодательство.

Последний раз ведомство обновляло обозначенный реестр 29 сентября. В него попали "Медиазона"***, "ОВД-Инфо"**** и ещё 22 человека.

*Издание "Журналист-иностранный агент" внесено Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

**Людмила Савицкая внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

***"Медиазона" внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

****"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента


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