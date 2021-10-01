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Премьер-министр Грузии заявил о задержании экс-президента страны Михаила Саакашвили

фото ЗакС политика Премьер-министр Грузии заявил о задержании экс-президента страны Михаила Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарабашвили уведомил общественность, что правоохранительные органы страны задержали бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

Премьер уточнил, что  грузинские власти "заранее знали о его перемещениях, полностью все контролировали и выбрали место и время, чтобы не было факторов, мешающих задержанию".

Саакашвили, добавил Гарабашвили, находится под стражей и помещён в следственный изолятор. В отношении его возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате бюджетных денег.

Напомним, в отношении личности бывшего главы Грузии рассматриваются ещё два дела - о причастности к убийству и о превышении полномочий.

После истечения своих президентских полномочий в 2013 году Саакашвили уехал заниматься политикой на Украину, став главой Одессы, однако вскоре вступил в конфликт с местной политической верхушкой, включая президента Петра Порошенко. Его выслали в Польшу, запретив въезд на Украину до 2021 года. Став президентом Украины год назад, Владимир Зеленский практически сразу вернул знаменитому грузину гражданство.


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