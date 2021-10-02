Штраф Олегу Тинькову по налоговым претензиям США составит 506 млн долларов

Сумма штрафа для бизнесмена Олега Тинькова по налоговым претензиям США составит 506 млн долларов, пишет РБК. Об этом объявили на слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии.

Представительница обвинения в ходе слушаний пояснила, что эта сумма складывается из нескольких частей. 240 млн долларов — это сумма налоговых потерь США от действий бизнесмена в 2013 году, а с учетом процентов и штрафов эта сумма возрастает до 448 млн. Также у Тинькова обнаружились дополнительные налоговые обязательства.

Минюст США уточнил, что соглашение предусматривает также лишение свободы, но в качестве наказания будет засчитан уже отбытый срок, когда Тиньков был ограничен в передвижениях, будучи в Лондоне. Среди других мер — надзор в течение года и штраф в 250 тысяч долларов.

Представительница Тинькова заявила, что бизнесмен не планирует сокращать пакет в TCS Group для выплаты штрафа и имеет достаточно средств, чтобы целиком его выплатить.

В 2020 году США обвинили Тинькова в сокрытии более миллиарда долларов. Претензии коснулись IPO 2013 года на Лондонской фондовой бирже компании TCS Group Holding. При отказе от американского гражданства Тиньков должен был выплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, но в налоговую службу бизнесмен подал сведения, что его доход за 2013 год составил 206 тысяч долларов, а стоимость активов – 300 тысяч.