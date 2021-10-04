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Новости 10:56

Минздрав: К вакцине "Спутник V" у ВОЗ претензий нет

фото ЗакС политика Минздрав: К вакцине "Спутник V" у ВОЗ претензий нет

В Министерстве здравоохранения РФ высказались о возможности признания отечественной вакцины "Спутник V" в ВОЗ, делится РИА "Новости".

"К самой вакцине "Спутник V" у ВОЗ претензий нет", — заявил руководитель Минздрава Михаил Мурашко.

Министр уточнил, что вопросы у Всемирной организации здравоохранения возникли только к сопроводительной документации по препарату, однако все имевшиеся недочёты уже были устранены и перенаправлены в ВОЗ.

В организации ранее признавали безопасность и эффективность "Спутника V".

Ранее, выступая в ходе брифинга в Женеве, Мурашко сообщил, что все барьеры, которые препятствовали регистрации вакцины в ВОЗ, были устранены.


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