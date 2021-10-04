Путин наградил вице-губернатора Петербурга Линченко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, сообщили в Смольном.

Линченко награжден с формулировкой "за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу".

В Смольном заявили, что в 2020 году в Петербурге был сдан 61 социальный объект. За счет бюджета в эксплуатацию ввели 35 объектов: девять детсадов, четыре школы, восемь объектов здравоохранения и 14 объектов иного назначения. Инвесторы вложили средства в 26 социальных объектов (13 детсадов, три школы, пять объектов здравоохранения).

Также в Смольном напомнили, что всего за пять с половиной месяцев был построен новый корпус Госпиталя для ветеранов войн - в четыре раза быстрее стандартных сроков.

В 2021 году собираются ввести еще 53 социальных объекта, 26 из них - в рамках Адресной инвестиционной программы, 25 - за счет внебюджетных средств и два - финансируемые за счет средств резервного фонда Смольного.