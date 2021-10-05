Суд арестовал экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка по делу о взятках от похоронного бизнеса

Фрунзенский суд Владивостока отправил под арест бывшего мэра города Олега Гуменюка, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в приморском управлении Следственного комитета.

Мера пресечения избрана на два месяца. Гуменюка обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019–2021 годах Гуменюк регулярно получал взятки от руководства муниципального предприятия "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Следствие считает, что за все время экс-мэр Владивостока получил более 19,5 млн рублей.

О задержании Гуменюка стало известно 4 октября. В мае он ушел с поста главы Владивостока после критики полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.