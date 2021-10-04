Экс-мэра Владивостока задержали по делу о получении взяток от похоронного бизнеса

Сотрудники правоохранительных органов Приморья задержали бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка: экс-управленца заподозрили в получении крупных взяток от представителей похоронного бизнеса (ч. 6 ст. 290 УК), информирует пресс-служба СКР.

Как полагают следователи, с 2019 по 2021 год Гуменюк систематически получал деньги от организации "Некрополь" через посредников, предоставляя им общее покровительство в сфере оказания ритуальных услуг. Всего за обозначенный период экс-мэр получил от компании свыше 19,5 млн рублей.

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для Гуменюка. Следственно-оперативные действия продолжаются: в работе задействованы в том числе структуры ФСБ.