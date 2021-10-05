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ФСИН начала проверку после опубликованного Gulagu.net видео о пытках зэков в больнице Саратова

фото ЗакС политика ФСИН начала проверку после опубликованного Gulagu.net видео о пытках зэков в больнице Саратова

Федеральная служба исполнения наказаний организовала проверку информации о жестоких издевательствах над заключёнными, предположительно, в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове, делится "Интерфакс".

Ранее "Медиазона"* опубликовала предоставленное правозащитным проектом Gulagu.net видео, на кадрах которого запечатлены пытки зэков.

Во ФСИН отчитались, что изучили "видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины".

Авторы опубликованного видео утверждают, что оно снято в стенах ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.

Руководитель службы Александр Калашников сообщил, что направил в региона группу сотрудников центрального аппарата ведомства для изучения "достоверности" данной информации, уточнили в спецслужбе.

Накануне, 4 октября, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин известил, что проект был вынужден переехать за границу ввиду возможного преследования со стороны российских властей: с собой правозащитники вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях РФ. Речь идёт об Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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