"Задача была не убить депутата Госдумы": Джигурда намял Милонову бока на ринге

Петербургский Telegram-канал "Mash на Мойке" опубликовал видеозапись боя между 60-летним актёром Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Госдумы Виталием Милоновым: мужчины договорились встретиться на ринге и проверить силы друг друга в конце сентября.

Организацией боя занимался промоушен "Наше Дело": поединок прошёл по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.

На видео Милонов, который, очевидно, ожидал, что схватка будет шуточной, заметно уступает в силе своему спарринг-партнёру: Джигурда бодро бьёт народного избранника по бокам и сходу прижимает его к стенке ринга.

"Я сразу сказал, что удивлён смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее, но всё понятно — он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. Никаких договоров о том, что это будет понарошку, нет. Я сказал, что обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы", — высказался о поединке актёр.

Наблюдатели боя не без иронии отметили, что парламентарий "проверил все углы, собрал несколько мощных хуков, а когда всё кончилось — вышел из октагона", после чего обиделся на организаторов мероприятия. Заметно потрёпанный Милонов назвал их "негодяями", указав, что к подобной встрече готов не был. При этом, следует отметить, что перед боем с депутатом провели несколько тренировок.

Добавим также, что не так давно, в одну из выборных ночей, Милонову уже прилетал удар в лицо: досталось думскому депутату от кандидата в Заксобрание Ольги Галкиной, которая не стерпела оскорблений парламентария и дала ему пощёчину.