Смольный одобрил проект бюджета на 2022 год

На заседании правительства Петербурга 5 октября был одобрен проект закона о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Документ представил председатель комитета финансов Алексей Корабельников. Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко подробнее рассказал об адресной инвестиционной программе на 2022 год. Объем расходов программы, по его словам, составит 133,4 млрд рублей, что на 53,6% больше, чем в 2021 году.

На строительство новых станций метро на ближайшие три года определены 95 млрд рублей. Корабельников допустил, что в ходе рассмотрения проекта бюджета в ЗакСе эта сумма будет увеличена до 150 млрд. В целом, на развитие транспортной системы города в 2022-2024 годах планируется выделить 568 млрд рублей. На развитие образования - 604 млрд рублей. На развитие здравоохранения - 407 млрд. 96 млрд должны пойти на улучшение жилищных условий, в том числе расселение коммунальных квартир. Корабельников заверил, что в Смольном готовятся расселить более 5 тысяч коммуналок.

Расходная часть бюджета в 2022 году, согласно проекту, составляет 918,1 млрд рублей, в 2023 и 2024-м - более 1 трлн рублей. Доходная - 874,3 млрд рублей в 2022-м, 960,2 млрд рублей - в 2023-м, более 1 трлн - в 2024-м. Корабельников отметил, что налоговые поступления от "Газпрома" в казну Петербурга будут составлять не менее 40 млрд рублей ежегодно.