Владимир Васильев может снова стать главой фракции "Единая Россия" в Госдуме

"Единая Россия" выдвинет на пост главы фракции в Госдуме восьмого созыва врио замсекретаря генсовета партии Владимира Васильева, передает ТАСС со ссылкой на председателя партии Дмитрия Медведева.

Об этом Медведев объявил на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии. Васильев уже возглавлял фракцию единороссов в Госдуме шестого и седьмого созыва до 2017 года: после него главой фракции был Сергей Неверов.

Предполагается, что у Васильева будет два первых заместителя. Один из них — бывший спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, по организационной работе. Второй — Дмитрий Вяткин — по законодательной деятельности.

Также в ходе заседания единороссы определились с кандидатурами на посты замруководителя фракции. Были предложены Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов и Адальби Шхагошев.