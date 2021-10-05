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"Интерфакс": Глава саратовского УФСИН подал в отставку после публикации видео о пытках зэков в больнице

фото ЗакС политика "Интерфакс": Глава саратовского УФСИН подал в отставку после публикации видео о пытках зэков в больнице

Начальник управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке после того, как вспыхнул скандал вокруг видео с пытками заключенных в тюремной больнице региона, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Собеседник агентства утверждает, что Федотов находится в отпуске, и из него он "возможно, на работу не вернется". Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее ФСИН объявила о начале проверки информации об издевательствах над заключенными в тюремной больнице. Сведения обнародовал правозащитный проект Gulagu.net. На опубликованных им кадрах видно, как пытали заключенных, предположительно, в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове. 

Накануне, 4 октября, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.


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