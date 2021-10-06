МЧС проверит системы оповещения в Петербурге и других регионах России в 10:40 утра

Управление МЧС по Петербургу предупредило, что 6 октября в 10:40 по местному времени во всех регионах России будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

Проверка будет проводиться по такому сценарию:

10:35 – 10:37 – передача речевого сообщения о начале комплексной проверки.

10:40 – 10:43 – подача предупредительного сигнала "Внимание всем!" (запуск электромеханических сирен, уличным громкоговорителям, замещение эфира теле- и радиоканалов).

10:43 – 10:44 – передача речевого сообщения о завершении комплексной проверки.

Цель проверок - отработать своевременное доведение до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС призвало граждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира будут плановыми.

Такие проверки МЧС в последний раз проводило в марте 2021 года. Подробную информацию о проверке системы оповещения населения в Петербурге можно найти на сайте Городского мониторингового центра.