Шойгу наказал военных, отправивших почётный караул на венчание князя Романова

Военные, согласовавшие отправку роты почётного караула на венчание князя Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини, были привлечены к дисциплинарной ответственности. По информации РИА "Новости", сделано это было лично по поручению главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.

"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", — поделились с агентством в Минобороны.

Церемония проходила в Исаакиевском соборе в окружении высокопоставленных гостей со всей Европы 1 октября. Венчал молодожёнов сам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Гостями торжества стали в том числе дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, основатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев, бывшей детский омбудсмен Павел Астахов и спикер Людмила Нарусова.

ЗАКС.Ру показывал, как прошла церемония.