Шеф-редактора The Insider оштрафовали на 156 тысяч рублей по иску журналиста из Нидерландов

Черемушкинский райсуд Москвы решил оштрафовать шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова 156 тысяч рублей, удовлетворив иск нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа о защите чести, уведомила ТАСС адвокат Сталина Гуревич.

Доброхотов также должен опровергнуть информацию, которую истец считает порочащей его деловую репутацию. Иск блогера удовлетворили частично, изначально он требовал компенсации в 2 млн рублей, добавила Гуревич.

В рамках обозначенного разбирательства домой к Доброхотову приходили с обыском. Российский журналист упоминал его в публикации, где утверждалось, что ван дер Верфф якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать деньги за распространение сведений о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing. Дело возбуждено по заявлению нидерландца из-за поста в Twitter-аккаунта Доброхотова.

В ходе обысков у Доброхотова изъяли, в том числе, загранпаспорт, однако ему всё равно удалось уехать за рубеж по внутреннему паспорту: после ФСБ возбудила новое дело о незаконном пересечении границы РФ. В рамках уже данного 30 сентября у родных Доброхотова прошла серия обысков. После его отца и жену журналиста увезли на допрос. В ФСБ заявили, что Доброхотов объявлен в розыск.

*The Insider включён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов