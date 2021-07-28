У главреда The Insider Доброхотова изъяли загранпаспорт во время обыска

Силовики в ходе обыска изъяли у главного редактора The Insider* Романа Доброхотова загранпаспорт, сообщает "Правозащита Открытки".

Также у Доброхотова изъяли мобильные телефоны, ноутбук, планшеты. Причем один из изъятых планшетов принадлежал ребенку журналиста. SOTA сообщает, что двое детей Доброхотова находились в квартире во время обыска.

Обновлено 13:15 ТАСС сообщает, что также силовики изъяли игрушечного робота.

С обысками к Доброхотову пришли утром 28 июля. Он проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов упоминал его в публикации, где утверждалось, что ван дер Верфф якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать деньги за распространение сведений о сбитом над Донбассом малазийском Boeing. Дело возбуждено по заявлению нидерландца из-за поста в Twitter-аккаунта Доброхотова.

Коллега Доброхотова сообщал, что главред The Insider сегодня собирался выехать за границу.

Менее чем за неделю до этого Минюст внес The Insider в реестр СМИ-иноагентов. В тот же день в список внесли журналистов "Проекта"** и "Открытых медиа".

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Project Media, Inc. признан Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ