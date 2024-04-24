ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:40

Объявленного иноагентом депутата Госсовета Коми сняли с поста главы фракции КПРФ

фото ЗакС политика Объявленного иноагентом депутата Госсовета Коми сняли с поста главы фракции КПРФ

В республике Коми состоялась перестановка во фракции КПРФ, представленной в региональном Госсовете.

Как сообщает агентство "Комиинформ", должность руководителя фракции перестал занимать Виктор Воробьев*. Так решили на внутрипартийном собрании, о чем рассказал глава комиссии Госсовета по этике Владимир Жариков. Вместо Воробьева* фракцию возглавит Екатерина Дьячкова.

Воробьев* был первым россиянином в статусе депутата, кого Минюст объявил иностранным агентом. Это случилось весной 2022 года. Депутат в настоящее время находится за пределами России.

*Минюст внес Виктора Воробьева в единый реестр иноагентов

фото: КПРФ Коми


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама