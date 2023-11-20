Верховный суд Коми отказался исключить депутата Воробьева* из списка иноагентов

Верховный суд Коми отказал депутату местного Государственного совета Виктору Воробьеву* в исключении из списка иностранных агентов, сообщило 20 ноября издание "7х7"**. Решение Минюста о внесении парламентария в реестр было признано обоснованным.

По словам Воробьева*, причиной вынесенного решения послужила его подпись под открытым письмом адвокатов и юристов против иноагентского законодательства. Депутат поддержал инициативу в марте 2022 года, документ был опубликован на сайте, созданном "ОВД-Инфо"*** и Центром защиты прав СМИ****.

"Суд посчитал это свидетельством того, что на меня было оказано иностранное влияние", — отметил Воробьев* в беседе с изданием.

Депутат заявил о намерении обжаловать вынесенное решение суда.

Статус иноагента Воробьев* получил в апреле 2022 года. Причиной подобного решения Минюста послужило получение средств за возврат билета в Великобритании и за юридическую помощь задержанным. В июне прошлого года депутат уже пытался оспорить включение в список, но получил отказ Сыктывкарского горсуда.

*Минюст внес Виктора Воробьева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "7х7" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Центр защиты прав СМИ в единый реестр иноагентов

Фото: КПРФ Коми