Суд не снял статус иноагента с депутата Воробьева*

Сыктывкарский городской суд 14 июня отказал депутату Государственного совета Республики Коми Виктору Воробьеву* в иске к Министерству юстиции, сообщил сам парламентарий ЗАКС.Ру. В качестве доказательства Минюст предоставил справку из Росфинмониторинга, рассказал Воробьев*. Он уточнил, что никаких финансовых бумаг ведомство не показало: ни платежек, ни банковских квитанций, ни иного.

- Суд отказался предъявить нам справку Росфинмониторига. Сказал, что она якобы для служебного пользования. Чем, на мой взгляд, нарушил все базовые принципы состязательного процесса — мы не можем комментировать данные, которые нам не предоставлены, - сказал депутат.

Он уточнил, что суду справку предоставили. Судья огласила ее на заседании, но не известно, в какой части, отметил депутат. Согласно позиции Минюста, Воробьев* признан иностранным агентом за получение денег от правозащитных организаций и за возврат средств за неиспользованный железнодорожный билет в Великобритании.

По словам Воробьева*, суд согласился приобщить документы, которые подтверждают именно возврат денег за билет, а не получение сторонних средств. В остальных ходатайствах судья отказала, сообщил парламентарий.

В частности, она не захотела откладывать разбирательство для уточнения позиции истца после оглашения справки Росфинмониторинга, сказал депутат. Он добавил, что не стали переносить разбирательство до окончания слушаний по делу "Апологии"**, также оспаривающей свой статус иностранного агента. Именно от этой организации Воробьев* получал деньги за юридическую помощь. Решение Сыктывкарского городского суда он намерен оспаривать.

Депутат также рассказал, что Роскомнадзор составил на него протокол за отсутствие отметки об иноагентстве на одной из записей. Речь идет о публикации за апрель, уточнил Воробьев*:

- Запись [опубликована] после того, как я был внесен в реестр [иностранных агентов], но до того, как я получил уведомление об этом. Видимо, они полагают, что, если в реестре написано: "Воробьев Виктор Викторович", - то все Воробьевы Викторы Викторовичи по всей стране должны немедленно начать постить [маркировку].

*Виктор Воробьев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

**"Апология" - признана Минюстом СМИ-иностранным агентом.

София Саттарова