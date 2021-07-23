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Новости 17:08

The Insider и нескольких журналистов включили в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика The Insider и нескольких журналистов включили в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр СМИ-иноагентов юрлицо The Insider SIA, администрирующее доменное имя издания The Insider* и нескольких российских журналистов из разных изданий, следует из обновленного реестра на сайте Минюста.

Кроме The Insider, в реестр также внесли: Михаила Рубина** (замглавреда "Проекта"***), Софья Гройсман** ("Проект"***), Илья Рождественский** ("Открытые медиа"), Юлия Апухтина** ("Проект") и Алексей Постернак.

16 июля "Проект" был признан "нежелательной организацией", а его журналистов внесли в список СМИ-иноагентов. Из-за этого издание объявило о своем закрытии. В Союзе журналистов Петербурга заявили о намерении обратиться в Генпрокуратуру с требованием прояснить причины внесения "Проекта" в список нежелательных.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Рубин, Гройсман, Рождественский, Апухтина и Постернак внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***Project Media, Inc. признан Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ

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