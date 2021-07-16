"Расследований меньше не станет": "Проект" объявил о закрытии издания

Объявленное "нежелательной организацией" издание "Проект" известило о собственном закрытии: при этом свою журналистскую деятельность оно прекращать не намерено.

"Компания Project Media, Inc., зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки и признанная накануне российскими властями „нежелательной организацией", находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России. Однако мы как журналисты продолжаем верить в то, что наша работа важна и нужна нашей родине. О том, в какой форме наш журналистский коллектив продолжит свою работу, мы сообщим отдельно. Пока можем сказать главное: расследований меньше не станет. И еще раз благодарим всех за поддержку. Журналистика - не преступление!" - манифестируют сотрудники "Проекта".

Напомним, издание стало нежелательной организацией по воле Генпрокуратуры днём ранее, 15 июля. Сотрудники журналистского объединения в лице главреда Романа Баданина, а также журналистов Петра Маняхина, Ольги Чураковой, Марии Железновой и Юлии Лукьяновой стали "иностранными агентами".

Добавим также, 1 июля Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в деятельности организаций, признанных нежелательными.