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Новости 11:41

Барановского утвердили на пост вице-губернатора Ленобласти

фото ЗакС политика Барановского утвердили на пост вице-губернатора Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 7 октября проголосовали за назначение Евгения Барановского на должность заместителя председателя правительства Ленинградской области. Он будет курировать строительство и ЖКХ. 

Его кандидатуру предложил глава региона Александр Дрозденко. По словам губернатора, Барановский продолжит уделять особое внимание проблеме обманутых дольщиков. 

Инициативу главы Ленобласти поддержали единогласно.  

Ранее, в августе 2021 года, Барановский стал исполняющим обязанности вице-губернатора Ленобласти по строительству и ЖКХ, заменив на этом посту Михаила Москвина, нынешнего главу представительства Ленобласти при правительстве России.  

С 2011 по 2014 год Барановский был помощником депутата Государственной думы Оксаны Дмитриевой. Позже его избрали депутатом муниципального совета МО "Юго-Запад". С августа 2016 года по август 2021 года он работал в Смольном на должности зампреда комитета по строительству. 

Константин Леньков


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