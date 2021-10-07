Взысканием 26 млн рублей штрафа с Facebook займутся судебные приставы

Таганский суд Москвы направил приставам распоряжения об исполнений постановлений о взыскании с Facebook штрафа в 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Компания так и не выплатила штраф, который мировой суд судебного участка №422 Таганского района Москвы назначил 25 мая по ч. 2 ст.13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению). Эта сумма складывается из решений суда по восьми делам, которые вступили в законную силу.

Facebook ранее просил об отсрочке этого штрафа, ссылаясь на технические проблемы с переводом денег. Кроме того, на компанию составлен протокол по ч. 5 ст. 13.41 КоАП, который грозит для нее оборотным штрафом - в размере от 5% до 10% от годовой выручки.

Общая сумма штрафов Facebook с начала года превысила 90 млн, Twitter – около 60 млн, Telegram – примерно 40 млн рублей.