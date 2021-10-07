           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:30

Взысканием 26 млн рублей штрафа с Facebook займутся судебные приставы

фото ЗакС политика Взысканием 26 млн рублей штрафа с Facebook займутся судебные приставы

Таганский суд Москвы направил приставам распоряжения об исполнений постановлений о взыскании с Facebook штрафа в 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Компания так и не выплатила штраф, который мировой суд судебного участка №422 Таганского района Москвы назначил 25 мая по ч. 2 ст.13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению). Эта сумма складывается из решений суда по восьми делам, которые вступили в законную силу.

Facebook ранее просил об отсрочке этого штрафа, ссылаясь на технические проблемы с переводом денег. Кроме того, на компанию составлен протокол по  ч. 5 ст. 13.41 КоАП, который грозит для нее оборотным штрафом - в размере от 5% до 10% от годовой выручки.

Общая сумма штрафов Facebook с начала года превысила 90 млн, Twitter – около 60 млн, Telegram – примерно 40 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru