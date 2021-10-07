Горсуд Петербурга отменил штраф активистке за пикет в поддержку Цветковой

Санкт-Петербургский городской суд 7 октября отменил постановление Куйбышевского районного суда о назначении штрафа в 20 тысяч рублей участнице одиночного пикета Ирине Козловой, сообщил ЗАКС.Ру адвокат "ОВД-Инфо"* Алексей Калугин.

Административное дело направлено на новое рассмотрение.

- Это уже промежуточная победа. Сейчас дело снова направят в Куйбышевский районный суд. Мы будем дальше бороться. Это очень позитивная практика, - сказал Калугин.

Он рассказал, что на заседании в Горсуде защита указывала на возможные нарушения при рассмотрении дела. Калугин убежден, что сотрудники полиции фактически проводили уголовно-разыскные мероприятия для задержания Козловой, которые не предусмотрены при административном правонарушении.

Напомним, Козлову задержали 27 мая - через несколько дней после проведения пикета в поддержку художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии из-за ее рисунков на тему бодипозитива. Чтобы найти Козлову силовики изучили ее соцсети и подкараулили у социального центра "ДК Розы", где активистка планировала посетить лекцию. 3 июня суд признал ее виновной в нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

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Констнатин Леньков