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Новости 10:15

Комитет по законодательству ЗакСа обновился на две трети

фото ЗакС политика Комитет по законодательству ЗакСа обновился на две трети

Восемь из двенадцати членов комитета по законодательству (КПЗ) парламента Петербурга не работали в нем в прошлом созыве. Свое первое заседание парламентский орган открыл в пятницу, 8 октября. 

Комитет возглавил единоросс Всеволод Беликов. Предыдущий глава Денис Четырбок ("Единая Россия") стал его рядовым членом. Из прошлого состава КПЗ в нем также остались Александр Рассудов (КПРФ), Любовь Егорова и Вера Сергеева (обе - "Единая Россия"). 

Также в состав комитета вошли Андрей Малков (ЛДПР), Александр Новиков ("Справедливая Россия"), Ольга Герасина ("Новые люди"), Роман Кононенко (КПРФ), Олег Милюта, Константин Чебыкин и Наталия Астахова (все - "Единая Россия"). 

На первом заседании Беликов допустил, что в регламент КПЗ в будущем может быть внесена поправка, позволяющая участвовать в заседаниях дистанционно.

Сергей Еремеев


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