Комитет по законодательству ЗакСа обновился на две трети

Восемь из двенадцати членов комитета по законодательству (КПЗ) парламента Петербурга не работали в нем в прошлом созыве. Свое первое заседание парламентский орган открыл в пятницу, 8 октября.

Комитет возглавил единоросс Всеволод Беликов. Предыдущий глава Денис Четырбок ("Единая Россия") стал его рядовым членом. Из прошлого состава КПЗ в нем также остались Александр Рассудов (КПРФ), Любовь Егорова и Вера Сергеева (обе - "Единая Россия").

Также в состав комитета вошли Андрей Малков (ЛДПР), Александр Новиков ("Справедливая Россия"), Ольга Герасина ("Новые люди"), Роман Кононенко (КПРФ), Олег Милюта, Константин Чебыкин и Наталия Астахова (все - "Единая Россия").

На первом заседании Беликов допустил, что в регламент КПЗ в будущем может быть внесена поправка, позволяющая участвовать в заседаниях дистанционно.

Сергей Еремеев