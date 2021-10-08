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Новости 17:23

Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

фото ЗакС политика Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Айшат Кадырова, старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, заняла пост министра культуры республики, заявил в своем аккаунте в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 

Даудов заявил, что "Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором". По его словам, Кадырова внесла "колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров" и добилась "высоких показателей во всех направлениях деятельности министерства культуры" Чечни.

Кадыровой 22 года, в 2020 году она стала первым замминистра культуры Чечни. Также она возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга Кадырова Медни. Также в 2020 году Кадырова получила медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" за вклад в развитие национальной культуры.

фото: Айшат Кадырова / Instagram


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