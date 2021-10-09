           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:26

Google Play восстановил приложение "Навальный" для российских пользователей

фото ЗакС политика Google Play восстановил приложение "Навальный" для российских пользователей

Приложение "Навальный" снова стало доступно в Google Play, сообщил в соцсетях соратник Алексея Навального Иван Жданов.

По словам Жданова, это случилось после того, как сторонники оппозиционера направили "формально-правовую претензию" в компанию. Google в ответ сообщил, что все восстановлено.

Вместе с тем приложение "Навальный" отсутствует в App Store, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Приложение "Навальный" было удалено из App Store и Google Play 17 сентября, в первый день голосования на выборах в Госдуму. Роскомнадзор добивался этого в течение нескольких недель, с конца августа, регулярно обращаясь к Apple и Google с требованием убрать приложение. Приложение проекта "Умное голосование" рекомендовало пользователям сильных кандидатов от оппозиции на выборах.

В Apple в ответ на запрос Жданова указывали, что удалили приложение из-за признания ФБК* экстремистской организацией в России. Компания также указала, что, по версии Генпрокуратуры, с помощью приложения можно вмешиваться в выборы.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru