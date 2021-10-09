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Жители Литейного проспекта призвали "Россети Ленэнерго" сохранить граффити с Тальковым

фото ЗакС политика Жители Литейного проспекта призвали "Россети Ленэнерго" сохранить граффити с Тальковым

Жители окрестностей дома 37–39 по Литейному проспекту призвали руководство "Россети Ленэнерго" согласовать граффити с портретом певца Игоря Талькова, которое появилось на трансформаторной будке 8 октября, передает "Фонтанка.ру".

В письме жители напомнили, что в октябре отмечается "трагическая дата ухода из жизни этого прекрасного артиста, любимого многими петербуржцами".  Они просят "Россети" "положительно отнестись и сохранить" изображение.

Тем временем граффити пережило ночь: коммунальщики его пока не закрасили. Напомним, накануне, когда они начали было закрашивать изображение, на место событий приехал сын Талькова, Игорь Тальков-младший, и начал угрожать рабочим палкой, призывая не воевать с ним.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года: его застрелили во дворце спорта "Юбилейный" перед выходом на сцену во время конфликта с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Последнего объявили в розыск, он сам явился к следователям, но его вина не была доказана.

 

фото: vk.com/spblogger


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