"Я не спасатель, я могу помочь только связями": Собчак объяснила, почему уехала сразу после ДТП в Сочи

Блогер Ксения Собчак рассказала у себя в Telegram-канале, по какой причине она уехала с места смертельного ДТП, в которое она попала. В том, что она оставила место аварии и не помогла пострадавшим, телеведущую обвинили пользователи соцсетей.

"Реальность такова, что я с подбитой головой дошла до другой машины и уехала домой после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали „Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала", — это не конструктивно, это бредово", — высказалась Собчак.

При этом журналистка просит помочь ей с поисками семей пострадавших, которым она обещает оказать материальную поддержку.

Напомним, смертельное ДТП с участием "мерседеса", в котором ехала в аэропорт Собчак, и "фольксвагена", где находились водитель и две девушки, случилось ночью 9 октября. Водитель "мерседеса", совершая обгон, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с "фольксвагеном". В результате аварии погибла одна девушка, вторая в тяжёлом состоянии находится в реанимации, у мужчины перелом бедра. Собчак сообщила, что у неё диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Водитель "мерседеса" Олег Цой признал вину в ДТП.