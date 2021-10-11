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Задержанную на митинге 2018 года петербурженку освободили от обязательных работ

фото ЗакС политика Задержанную на митинге 2018 года петербурженку освободили от обязательных работ

Петербургская активистка Анна Некрасова, задержанная осенью 2018 года на акции против пенсионной реформы, и ее адвокаты сумели добиться справедливости в суде: суд признал, что Некрасова ввиду истекшего срока давности уже не может быть привлечена к исполнению обязательных работ. Последнего добивалась Федеральная служба судебных приставов, передает "Апология протеста".

Некрасова, получившая по административному "митинговому" делу 60 часов работ, обратила внимание суда на то, что за прошедшие годы и месяцы не уклонялась от наказания.

В августе аналогичный случай имел место с петербургским активистом Тимуром Расуловым, которого тоже безуспешно попытались привлечь к обязательным работам спустя почти три года после акции у Конституционного суда.


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