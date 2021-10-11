В ЗакСе утвердили дату рассмотрения проекта бюджета Петербурга

Первое чтение проекта бюджета Петербурга на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов состоится 27 октября. Соответствующую дату Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа утвердил на заседании 11 октября.

Первое чтение проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования также назначено на 27 октября.

Отметим, что эту дату озвучивали и раньше. В частности, во время внесения проекта бюджета в Мариинский дворец.

Напомним, доходная часть проекта бюджета на 2022 год составила 874,3 млрд рублей, расходная — 918,1 млрд рублей. Дефицит — 43,8 млрд.

Сергей Еремеев