"Должна быть и дубинка и пряник": Бюджет внесли в Мариинский дворец

Фото Михаила Масленникова

В Законодательное собрание Петербурга 8 октября торжественно внесли проект бюджета на 2022 год. Председатель комитета финансов Алексей Корабельников передал спикеру городского парламента Александру Бельскому флешку с документом. После этого оба заявили о значимости события.

В торжественном мероприятии передачи флешки на 90 Гб помимо спикера ЗакСа Александра Бельского и главы Комфина Алексея Корабельникова приняли участие председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников и лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник.







Как обычно, представители обеих ветвей власти старались подчеркнуть социальную составляющую проекта бюджета. Бельский отметил, что город не забывает о соцнагрузке: не снижает темпы по строительству школ, детских садов и медучреждений, готов выделять значительные средства на борьбу с коронавирусом.

– Мы четко понимаем, что должны удержаться в рамках и не дать ощутить людям большого роста цен на тарифы. Поэтому здесь тоже у нас заложены определенные средства, – отметил спикер ЗакСа.

Бельский заявил, что город должен быть готов не просто получить необходимые суммы, но и суметь их реализовать.

– В этом году достаточно большие средства выделяются на АИП (адресную инвестиционную программу – ЗАКС.Ру). Посмотрим, насколько город сейчас готов действительно реализовать те программы, на которые появились деньги, – заметил руководитель городского парламента.

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников рассуждал о том, что Смольный не намерен создавать дополнительные барьеры для бизнеса, однако злостных неплательщиков налогов будет принуждать к соблюдению закона. Взаимодействие между властью и предпринимателями должно быть вопросом не паразитизма, а партнерства, подчеркнул чиновник.

– Безусловно, конечно, основной наш акцент будет на том, чтобы создавать экономические стимулы, – сказал Корабельников. – Мы видим, что административные давно не работают — экономика на первом плане. В то же время мы полагаем, что должна быть и "дубинка" в том числе, не только "пряник". В этом смысле мы занимаем принципиальную позицию в контексте взаимодействия власти и бизнеса, в контексте предоставления разного рода мер государственной поддержки. Мы говорим следующее: если предприниматели, бизнесмены обращаются к нам за какой-либо поддержкой, мы ожидаем от них как от партнеров города, что они тоже будут играть по определенным правилам, не будут платить заработную плату в конверте, будут вовремя и в полном объеме платить свои налоги.

В предложенной редакции проект бюджета на 2022 год предусматривает доходы в размере 874,3 млрд рублей и расходы — 918,1 млрд рублей. Дефицит, таким образом, составит 43,8 млрд. На днях документ одобрили в Смольном. Корабельников, представляя проект, заявил о планах властей за три года расселить более 5 тысяч коммуналок и увеличить расходы на строительство метрополитена в рамках второго чтения бюджета. Пока на развитие "подземки" на ближайшие три года заложены в общей сложности 95 млрд рублей.

Первое чтение проекта бюджета намечено на 27 октября. А уже на ближайшем заседании, 13 октября, ЗакС намерен обсудить предложенную Смольным корректировку бюджета 2021 года.

Текст - Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников.