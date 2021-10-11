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Суд в Гааге начал рассматривать дело о задержании украинских моряков в Керченском проливе

фото ЗакС политика Суд в Гааге начал рассматривать дело о задержании украинских моряков в Керченском проливе

Арбитражный суд в Гааге начал слушания по делу об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года: тогда боевые корабли пограничной службы ФСБ РФ задержали три украинских военных судна и находившихся на них 24 членов экипажа, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Процесс был  инициирован украинской стороной. Она считает, что Россия виновна в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. РФ в свою очередь имеет свои претензии по юрисдикции. В МИД Украины выражают надежду, что по итогам слушаний Россия понесет ответственность "за грубые нарушения морского права". 

Погранслужба ФСБ России задержала украинские военные корабли в Керченском проливе 25 ноября. Моряков арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

В сентябре 2019 года арестованные моряки вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между странами. Президент Владимир Зеленский подарил им квартиры в Одессе и часы.


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