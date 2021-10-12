Суд в Екатеринбурге снова арестовал другоросса Юрченко на полмесяца за демонстрацию символики "Другой России"

Ленинский суд Екатеринбурга повторно арестовал сторонника незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Степана Юрченко по статье о демонстрации запрещенной символики, сообщили представители партии в своем телеграм-канале.

Юрченко арестован на 15 суток по ст. 20.3 КоАП (публичная демонстрация запрещенной символики). В партии подчеркнули, что ему вменили демонстрацию символики "Другой России" с лимонкой и молнией, которая не числится в федеральном списке экстремистских материалов.

Ранее суд уже арестовывал Юрченко на 15 суток по этой же статье, на этот же срок был арестован еще один "другоросс", Сергей Демидов. По версии суда, символика "Другой России" схожа с нацистской символикой и флагом НБП* "до степени смешения".

*Национал-большевистская партия, НБП - признана экстремистской организацией и запрещена в России