           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:43

Для пользователей петербургского наземного транспорта появился Telegram-бот

фото ЗакС политика Для пользователей петербургского наземного транспорта появился Telegram-бот

Зарегистрированным в Telegram петербуржцам станет пользоваться  наземным городским транспортом еще удобнее, поскольку для них появился специальный чат-бот, передает пресс-служба Смольного. Оперативную информацию об изменениях в работе тех или иных маршрутов теперь будет сообщать виртуальный помощник @spbtransport_bot, если на него подписаться.

Чат-бот позволяет знакомиться с информацией исключительно об интересующих юзера маршрутах: их можно отметить в общем меню и таким образом оформить себе выборочную подписку. Работу чат-бота обеспечивают сотрудники ГКУ "Организатор перевозок".

В конце августа свой чат-бот появился в Пулково для пользователей аэропорта, призванный эффективно заменить целую справочную службу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru