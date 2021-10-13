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Единороссам представили кандидата в вице-губернаторы Мейксина

фото ЗакС политика Единороссам представили кандидата в вице-губернаторы Мейксина

Фракция "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга на своём заседании утром 13 октября встретилась с претендентом на должность заместителя губернатора Максимом Мейксиным, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Планируется, что он будет отвечать в городском правительстве за внутреннюю и молодёжную политику, взаимодействие со СМИ. 

Депутат Константин Чебыкин спросил, считает ли кандидат необходимым создавать общественные пространства в каждом районе. Мейксин ответил, что особенно важно создавать спортивные пространства, и пообещал позже, после более глубокого погружения в тему, представить конкретный план развития.

Вера Сергеева спросила о межнациональных отношениях. Мейксин ответил, что требуется очень серьезная работа с этническими диаспорами во избежание конфликтов, в том числе провоцируемых внешними факторами. 

Экс-глава Сенного округа Наталия Астахова спросила у чиновника о его отношении к планам забрать полномочия по опеке и попечительству у муниципалов. Мейксин признал, что отдельные округа не справляются с опекой: тратят слишком много средств на себя или не могут принять бюджет. Однако он отметил, что еще не сформировал позицию по этому вопросу. 

Недавно получивший мандат депутата Владимир Носов спросил о планах реформы органов местного самоуправления. 

– Какие-то изменения необходимы, – сказал ему Мейксин. 

Однако предложил более подробно обсудить эту тему позже. 

В ближайшее время претендента в вице-губернаторы представят остальным фракциям ЗакСа. Процедура знакомства будущих чиновников с депутатами проходит открыто для журналистов впервые за последние полтора года. 

Напомним, о желании губернатора Александра Беглова назначить Мейксина на пост своего заместителя по вопросам внутренней и молодежной политики стало известно в понедельник, 10 октября. "Единая Россия" заявила о поддержке выбора главы города. С февраля 2019 года будущий вице-губернатор руководил администрацией Центрального района Петербурга. До этого он работал главой комитета экономического развития, промышленности и торговли. 

Сергей Еремеев


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