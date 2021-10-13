Журналиста Кагермазова пустили в ЗакС впервые за 4,5 года

Корреспондент радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов 13 октября впервые за длительное время смог получить аккредитацию и попасть на заседание Законодательного собрания.

В начале прошлого, шестого, созыва журналист, работавший в то время в издании MR7, сделал несколько критических публикаций о депутатах и спикере Заксобрания Вячеславе Макарове. В феврале 2017 года председатель городского парламента во время брифинга посоветовал корреспонденту отправиться служить в армию. Кагермазов на тот момент написал заявление на прохождение альтернативной службы. Через два месяца журналисту вручили повестку прямо на выходе из Мариинского дворца.

В январе 2018 года Кагермазова даже допросили в Следственном комитете по делу об уклонении от службы в армии. Пускать на заседания ЗакСа его к этому времени уже перестали. В течение последующих лет корреспондент неоднократно делал попытки аккредитоваться в Мариинском дворце, но получал отказы. Макаров в ответ на вопросы о недопуске Кагермазова в парламент каждый раз заявлял, что тот "отказался служить в армии". За своего сотрудника пытался заступиться главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он обращался к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, но допуск в ЗакС для Кагермазова оставался закрытым.

Новый спикер ЗакСа Александр Бельский в самом начале седьмого созыва пообещал разобраться в истории с систематическими отказами в аккредитации журналиста "Эха".

Сергей Еремеев