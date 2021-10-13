Instagram начал блокировать посты петербургской учительницы, вынужденной уволиться из-за претензий к её секс-блогу

Социальная сеть Instagram блокирует посты петербургской учительницы Ольги Щеголевой, которая под давлением руководства школы-лицея Консерватории имени Римского-Корсакова вынуждена была уволиться из-за претензий к её блогу о сексуальном просвещении.

На посты педагога в соцсети начали массово жаловаться пользователи: при этом ни одна заметка не содержит откровенных фотографий, которые могли бы вызвать нарекания.

Щеголева ведёт блог о секс-ликбезе, физиологии мужчин и женщин, отношениях в семье, рассказывает о проблеме насилия, раке груди.

"Я написала "Инстаграму" и запросила проверку жалоб, там теперь есть такая функция. Но сколько это времени продлится, никто же не знает. Написала, что подверглась кибербуллингу, и попросила посодействовать тому, чтобы жалобы не убивали мои посты, потому что там реально ничего не было. Сначала они взялись за сторис, их, видимо, проще удалить, а теперь взялись за посты", — поделилась учительница в разговоре с "Фонтанкой".

Аккаунт Щеголевой оставался открытым в течение последних полутора лет. Она вынуждена была закрыть его после того, как о нём узнали родители учеников школы-лицея при Консерватории имени Римского-Корсакова, в которой она вела уроки биологии. Руководство учреждения поставило девушку перед выбором: либо она продолжает вести секс-блог, либо увольняется. Щеголева выбрала второй вариант.